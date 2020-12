Tom Parker (32) hat mit den Nebenwirkungen seiner Behandlung zu kämpfen. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Sänger von The Wanted an Krebs leidet. Trotz seines Hirntumors gibt sich der Brite aber weiterhin stark. Immerhin durfte er in der schwersten Zeit seines Lebens auch Baby Nummer zwei auf der Welt begrüßen. Für seine Kinder will Tom kämpfen und geht mit allen Mitteln gegen seine Krankheit vor. Doch jetzt erklärt er, dass er immer wieder Rückschläge einstecken muss. Aufgrund der Therapie hat er Gedächtnislücken.

Auf seinem Instagram-Kanal spricht der zweifache Vater von seiner Chemotherapie. "Die war verdammt brutal und einige der Nebenwirkungen der Chemobehandlung und Bestrahlung sind krasse Gedächtnisverluste", offenbart der 32-Jährige und bittet seine Frau Kelsey darum, den Fans zu bestätigen, wie groß seine Erinnerungslücken teilweise sind. "Das Komischste ist: Ich gehe manchmal zu ihr [Kelsey] und frage sie: 'Was habe ich gerade getan?'", meint er – könne sich dann aber an Dinge wie eine Szene aus dem Disney-Film "Moana" erinnern.

Aber nicht nur Tom ist wegen seines Tumors ziemlich vergesslich. Auch seine Liebste hatte zuletzt kaum Zeit, ihre Gedanken richtig zu sortieren. Sie habe zeitweise sogar ihre Schwangerschaft komplett ausgeblendet. "Ich fühle mich einfach so schlecht gegenüber Bodhi, weil ich buchstäblich vergessen habe, dass ich schwanger bin. Ich hatte zwar diesen Bauch, aber ich dachte jeden Tag nur 'Wie werden wir Tom durchbringen?'", berichtet sie gegenüber Loose Women.

Instagram / being_kelsey Tom und Kelsey Parker mit ihrer Tochter Aurelia im August 2020

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker und sein Sohn

Instagram / tomparkerofficial Kelsey und Tom Parker im August 2020

