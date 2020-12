Sind Marco Cerullo (32) und Christina Graß (32) noch zusammen? Der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer und die einstige Der Bachelor-Kandidatin lernten sich im vergangenen Jahr bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. Nur wenige Monate hielt Marco sogar um Christinas Hand an und bezog mit ihr die erste gemeinsame Wohnung. Doch sind die beiden immer noch glücklich miteinander? Fans vermuten, dass sich das Paar getrennt hat!

In letzter Zeit ist es im Netz ziemlich ruhig um Christina und Marco geworden. Statt mehrmals täglich posten die beiden kaum noch etwas. Unter Christinas letztem Post in ihrem Instagram-Feed tummeln sich deshalb die Kommentare besorgter Fans. "Was ist bei dir passiert? Man hört ja nichts mehr von dir und bei Marco sagt auch keiner was von dir!", schrieb beispielsweise ein Nutzer. Doch dann gab die Kölnerin plötzlich ein Lebenszeichen von sich – und teilte eine kryptische Botschaft: "Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, jedoch geht es mir zurzeit nicht so. Ich brauche gerade noch ein bisschen Zeit für mich und werde nach Weihachten wieder wie gewohnt für euch da sein." Was genau bei ihr vorgefallen ist, verriet sie aber nicht.

Marco meldete sich dagegen noch gar nicht zu Wort und erklärte nicht, warum er in den vergangen Tagen so wenig gepostet hat. Er teilte lediglich Aufnahmen von einem Wandertrip an der Mosel. Das letzte Pärchenfoto haben die beiden jeweils am 23. November veröffentlicht.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im März 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im Juli 2020

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß, Reality-Stars

