Die diesjährige Staffel von Bauer sucht Frau endete mit der ein oder anderen Überraschung! Zum 16. Mal ist Moderatorin und Amors Assistentin Inka Bause (52) mit einsamen, alleinstehenden Landwirten auf Brautschau gegangen. Neun Bauern sowie eine Bäuerin wollten mit ihrer Hilfe ihr ganz persönliches Happy End finden – und hatten mehr oder minder Erfolg. Wer geht von nun an nicht mehr alleine durchs Hofleben? Und auf welchen Höfen liegt nach wie vor keine Liebe in der Landluft?

Patrick:

Der heiß begehrte Rinderzüchter stellte schon zu Beginn der Staffel einen Rekord auf: Kein anderer Bauer hat jemals so viel Liebespost erhalten wie er. Am Ende konnte Hofdame Antonia das Herz des 25-Jährigen für sich gewinnen – allerdings erst nach den Dreharbeiten. Zuvor hatte Patrick mit Münchenerin Julia während der Hofwoche angebandelt, doch ihre Gefühle füreinander reichten nicht für eine Beziehung aus.

Thomas K.:

Auch der Nebenerwerbsbauer aus Hessen schwebt dank "Bauer sucht Frau" nun auf Wolke sieben. Bianca brachte ihn von Anfang an zum Strahlen – und wird das künftig auch weiterhin tun. Die beiden sind überglücklich und schmieden Pläne für eine gemeinsame Zukunft.

Lutz:

Der Schottland-Fan kann es noch immer nicht ganz fassen: Eine Frau wie Steffi ist ihm noch nie begegnet. Er ist bis über beide Ohren in sie verliebt. Schon am Ende der Hofwoche nahm Lutz seinen ganzen Mut zusammen und hielt um die Hand seiner Herzdame an – der schnellste Heiratsantrag aller Zeiten!

Leif:

Mit Hofdame Christina tauschte der Geflügelzüchter zwar Zärtlichkeiten aus, für die Ewigkeit war ihre Verbindung jedoch nicht bestimmt. Nichtsdestotrotz könnte er im Rahmen des Flirt-Formats die Eine kennengelernt haben: Bewerberin Stephanie verdrehte ihm nämlich nachträglich noch den Kopf.

Denise:

Die Pferdewirtin sorgte mit ihrem Liebeskarussell für ordentlich Schwung: Sascha, Nils oder doch lieber Sascha? Am Ende entschied sie sich eigentlich für den Zeitsoldaten und gegen den Ostfriesen. Doch Saschas Eifersucht ging Denise zu weit – das bedeutete das jähe Ende der Lovestory.

Des Weiteren:

Bei Peter, Andy, Rüdiger, Simon und Thomas U. schlug leider kein Liebesblitz ein – jedenfalls nicht so richtig. Sie alle gehen als Singles aus der Sendung und hoffen wohl weiterhin, bald auf ihre Mrs. Right zu treffen.

