Yvonne Pferrer (26) und Jeremy Grube (26) gewähren ihren Followern einen besonders pikanten Einblick! Das Liebespaar ist dafür bekannt, ihre Follower an aufregende Orte dieser Welt mitzunehmen. Ob am Strand, an einem Bergsee oder in einer gemütlichen Waldhütte – die Köln 50667-Stars lassen sich als Setting für ihre atemberaubenden Bilder immer etwas einfallen. Jetzt überraschten die Laiendarsteller mit einem intimen Schnappschuss: Yvonne und Jeremy teilten ein Pic, auf dem sie komplett nackt posieren!

"Einmal nackt unter den Polarlichtern stehen – Check", beschrieb Yvonne das Foto, das sie auf Instagram teilte. Darauf umarmen sich die beiden und blicken zu einem riesigen Panoramafenster im Dach hoch auf einen atemberaubenden Himmel. Sie stehen mit dem Rücken zur Kameralinse, sodass die blanken Pos der beiden zu sehen sind. Ihre Fans bringt der Anblick offenbar um den Verstand! "Da kann man auch mal einen trocknen Mund bekommen", kam ein User aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Trotz der sexy Fotos macht Yvonne auch immer wieder auf ihrem Instagram-Kanal darauf aufmerksam, dass man Menschen nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen sollte. Um ihre Botschaft zu verdeutlichen, teilte die 26-Jährige kürzlich einen krassen Post. Eine Make-up-Artistin schminkte ihr eine riesige, klaffende Wunde auf den Rücken. Damit möchte sich der TV-Star für das Thema Body Positivity starkmachen.

ActionPress Yvonne Pferrer, Schauspielerin

Instagram / jeremygrube Jeremy Grube und Yvonne Pferrer, Social-Media-Stars

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer im Dezember 2020

