Katy Perry (36) steht gemeinsam mit ihrem Töchterchen vor der Kamera! Im vergangenen August hatten die US-amerikanische Musikerin und ihr Orlando Bloom (43) eine zuckersüße Nachricht im Netz verkündet: Das Paar hatte seinen ersten Nachwuchs – die kleine Tochter Daisy Dove Bloom – auf der Welt begrüßt. Bislang hielten die prominenten Eltern ihren kleinen Schatz allerdings aus der Öffentlichkeit heraus – doch könnte sich das bald ändern? Zumindest ist Daisy jetzt Teil eines neuen Musikvideos ihrer Mama Katy!

Für das neue Musikvideo zur Single "Not the End of the World", das auf YouTube Premiere feierte, stand Katy mit einem ganz besonderen Cast vor der Kamera: Gleich zum Anfang des musikalischen Clips schiebt die 36-Jährige ihre Tochter Daisy während eines Spaziergangs in einem niedlichen Disney-Kinderwagen. Jedoch ist das Gesicht der Kleinen dabei nicht zu sehen. Katy macht aus dem Aussehen ihres Kindes also auch weiterhin ein Geheimnis.

Neben Katy und Daisy durften sich die Fans aber noch über einen weiteren Star freuen: Auch die US-amerikanische Schauspielerin Zooey Deschanel (40) – die bei zahlreichen Fans als Katys Doppelgängerin gilt – spielt in dem Video mit. Und dabei wird ihr die Ähnlichkeit zu der Musikerin zum Verhängnis: Aliens verwechseln Zooey mit Katy und entführen sie deshalb.

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry, 2020

Frederick M. Brown/Getty Images Zooey Deschanel, Schauspielerin

