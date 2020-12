Wie bekommt Benjamin Heinrich (36) das nur alles unter einen Hut? Der Unter uns-Darsteller hat im Moment vermutlich ganz schön viel zu tun: Der Schauspieler und seine Frau Antje werden im April zum zweiten Mal Eltern eines Sohnes. Generell muss der Familienvater den Spagat zwischen Berufs- und Familienleben meistern, seit der kleine Mats vor zwei Jahren geboren wurde. Wie er das schafft, hat er Promiflash verraten!

Im Interview mit Promiflash erzählt der 36-Jährige, wie es ihm und seiner Frau Antje gelingt, Drehalltag und Eltern-Dasein unter einen Hut zu bekommen: "Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei und unterstützen uns so viel es geht. Und auch die Produktion nimmt viel Rücksicht in den Drehplänen", gibt der werdende Vater preis. Scheint so, als würden die beiden Eheleute als Team wirklich gut funktionieren.

Dieses Konzept haben wohl auch Bens Arbeitskollegen Patrick Müller (32) und seine Frau Joy (29) für sich entdeckt: Aktuell erwarten die beiden Schauspieler ihr drittes Kind – und dabei ist ebenfalls Teamarbeit gefragt, wie Patrick im Podcast 'Unter uns' – Der offizielle Podcast schon berichtete.

Instagram / allaboutthebenjamins Benjamin Heinrich, seine Frau Antje und sein Sohn Mats

ActionPress Benjamin Heinrich, "Unter uns"-Darsteller

Instagram / joyistmeinname Patrick und Joy Abiola-Müller

