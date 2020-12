Sind Marco Cerullo (32) und Christina Graß (32) nun getrennt oder doch noch ein Paar? Die beiden Bachelor in Paradise-Stars sorgten zuletzt für eine Menge Schlagzeilen über ihr Liebesleben: Urplötzlich veröffentlichten die Turteltauben keine gemeinsamen Videos oder Fotos mehr und deuteten zudem an, dass es Probleme gäbe. Doch wirklich vorbei zu sein scheint die Liebe der beiden nicht – denn laut Marco gab es noch keine Trennung!

Das verdeutlichte der Dschungelcamp-Teilnehmer von 2020 nun in seiner Instagram-Story. Auf die Frage eines Followers, was denn nun mit ihm und Christina sei, antwortete der Kölner: "Es ist einfach was passiert, worüber ich nicht sprechen möchte. Wenn's 'ne Trennung gibt, sagen wir schon Bescheid!" Zwar gab Marco damit keine wirkliche Auskunft – ein Paar scheinen er und seine Verlobte aber noch zu sein.

Doch obwohl Marco und Christina offenbar noch liiert sind, haben sie die Feiertage anscheinend nicht gemeinsam verbracht: Zumindest gab der 32-Jährige zu, seiner Liebsten nichts geschenkt zu haben. Auch habe er die Zeit mit seiner Familie verbracht.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Star

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im Juli 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Mai 2020

