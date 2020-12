Zac Efron (33) ist zur Ruhe gekommen! Anfang des Jahres hatte der Schauspieler noch in Los Angeles gewohnt, nun nennt er Australien sein Zuhause. Dort lernte er seine Freundin Vanessa Valladares kennen. Seit Juli können die Turteltauben nicht mehr die Finger voneinander lassen – die beiden sollen sogar schon über Kinder nachdenken. Auch sein Haus in den USA möchte der Filmstar verkaufen. Zac ist offenbar in seiner neuen Heimat voll und ganz angekommen.

Der High School Musical-Darsteller soll sich mit seinem Umzug nach Down Under ziemlich verändert haben, äußert ein Insider gegenüber Us Weekly. Während der Beau in L.A. noch einige wilde Partynächte verbracht habe, lebe er nun ein zurückgezogeneres Leben. Vor allem Vanessa soll dabei eine positive Auswirkung auf Zac gehabt haben. "Er ist sesshaft geworden und ist zudem sehr glücklich mit seiner Freundin. Es ist ernst", heißt es weiter.

Krönt der Frauenschwarm sein Glück jetzt mit einer Verlobung? Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass Zac seiner Liebsten an Silvester um Mitternacht die Frage aller Fragen stellen möchte. Die passende Location habe er auch schon gefunden: Für den Antrag soll er ein teures Resort auf Hamilton Island gemietet haben.

Zac Efron im April 2020

Vanessa Valladares im Juni 2020

Schauspieler Zac Efron

