Diese Worte lassen wohl nicht nur Melissa (25) dahinschmelzen. Mehrere Wochen ist es nun her, dass die Love Island-Beauty im TV als Bachelorette Rosen verteilt hat. In einem spannenden Finale entschied sich die 25-Jährige letztendlich für Leander Sacher (23). Seitdem will das frisch gebackene Paar seine Liebe nicht länger geheimhalten und versorgt seine Fans regelmäßig mit süßen Schnappschüssen zu zweit. Jetzt legte der Unternehmer aber noch einen drauf: Leander machte Melissa eine rührende Liebeserklärung.

Auf Instagram postete der 23-Jährige romantische Aufnahmen von seiner ersten gemeinsamen Silvesternacht mit seiner Liebsten. Auf dem ersten Foto küssen sich die beiden leidenschaftlich, auf einem Weiteren lachen sie sich verliebt an und schauen sich tief in die Augen. "Das Beste aus 2020 und für 2021 bist du", schwärmte Leander stolz unter dem Beitrag und verdeutlichte seine tiefen Gefühle noch mit einem Herz-Emoji.

Melissas Bachelorette-Kandidat Daniel Mladjovic (31) ließ es sich bei diesem süßen Anblick nicht nehmen, ein paar liebe Worte unter dem Posting zu hinterlassen: "Euch auch ein frohes neues Jahr, ihr zwei Süßen. Lieb' euch", schrieb er. Auch Florian Hausdorfer buhlte um das Herz der Kampf der Realitystars-Teilnehmerin, machte nun aber deutlich, dass er sich über deren neues Liebesglück freut: "Wie süß. Wünsche euch alles Gute für das neue Jahr."

Instagram / melissadamilia Melissa und Leander im Dezember 2020

Instagram / leander_sacher Leander und Melissa an Silvester 2020

Instagram / melissadamilia Melissa und Leander im Dezember 2020

