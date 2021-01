Ist an dieser verrückten Spekulation etwas dran? Vor Kurzem meinten Insider zu wissen, dass die Ehe von Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) nicht mehr zu retten sei. Angeblich sollen die beiden bereits über ihre Scheidung verhandeln – bestätigt wurden die Gerüchte bisher jedoch nicht. Social-Media-Star Ava Louise stellt nun jedoch eine verrückte Vermutung über die Gründe für das Ehe-Aus auf: Ihrer Meinung nach soll Kanye eine Affäre mit YouTuber Jeffree Star (35) gehabt haben!

Auf TikTok verbreitete Ava nun ihre absurde Theorie. "Kanye hatte was mit einem berühmten männlichen Beauty-Guru am Laufen. Viele Leute in der Szene wissen das schon seit Längerem", behauptete sie in ihrem Clip. Die Blondine könne zwar nicht bekannt geben, um wen genau es sich handle – die Person würde sie mit Sicherheit verklagen – aber der Seitensprung sei der Hauptgrund für die Religiosität des Rappers. Avas Follower vermuten nun, dass Jeffree der vermeintliche Flirt des Noch-Ehemanns von Kim ist – die Influencerin likte nämlich Kommentare, in denen der 36-Jährige erwähnt wurde.

An Avas Behauptungen bleibt jedoch zu zweifeln: Sie meinte zwar, die Beweise von Kims Anwalt bekommen zu haben, könne diese jedoch nicht offen legen. "'Kanye datet Jeffree' ist das gefakteste und lustigste Gerücht, das jemand kreieren konnte. Ich liebe es", stellte ein User auf Twitter klar und sprach damit vielen weiteren Usern aus der Seele, die dem TikTok-Sternchen keinen großen Glauben schenken.

Instagram / jeffreestar Jeffree Star, Beauty-Guru

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im Januar 2020

