Melissa kann aufatmen! Vor wenigen Tagen meldete sich die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin bei ihren Fans mit besorgniserregenden Nachrichten: Ihr musste per OP die Gallenblase entfernt werden. Seitdem liegt die Influencerin im Krankenhaus. Eigentlich hatte sie schon gehofft, die Klinik vor rund einer Woche zu verlassen. Doch daraus wurde nichts – bis jetzt: Melissa postete nun ein Video aus ihrem heimischen Bett!

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine einen kurzen Clip, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann Philipp und ihrem Baby im Bett zu sehen ist. Während der Bartträger eine fröhliche Grimasse macht, formt Melissa mit ihrer Hand ein Peace-Zeichen. Sie wirkt jedoch noch etwas erschöpft. Dennoch scheint es ihr in den eigenen vier Wänden – umgeben von ihren Liebsten – gut zu gehen: "Müde aber glücklich", kommentierte sie die Aufnahme.

Der Krankenhausaufenthalt stellte für Melissa und ihren Mann eine besonders große Herausforderung dar – immerhin sind die beiden erst vor wenigen Wochen Eltern geworden. Doch Melissa konnte sich auch während ihrer Zeit in der Klinik um den kleinen Muck – so nennt das Paar seinen Nachwuchs – kümmern: "Der kleine Muck ist selbstverständlich an meiner Seite, damit ich weiterhin stillen kann."

Instagram / melissa_aufdenerstenblick "Hochzeit auf ersten Blick"-Melissa im Krankenhaus

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp mit ihrem Sohn

Sat.1 Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

