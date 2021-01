Eric Johnson (41) ist ganz vernarrt in seine Familie. Auf einer Ranch in Kalifornien gingen der ehemalige NFL-Spieler und Jessica Simpson (40) 2014 den Bund der Ehe ein. Die beiden hatten sich allerdings schon vier Jahre vorher kennengelernt. Ihre Liebe krönte das Ehepaar mit seinen drei gemeinsamen Kids Birdie Mae (1), Ace Knute (7) und Maxwell Drew (8). Jetzt richtete Eric besonders süße Worte an seine Liebste und die gemeinsamen Kinder.

Auf Instagram veröffentlichte der einstige Sportler eine emotionale Videobotschaft: Die ganze Welt soll wissen, wie glücklich und zufrieden der 41-Jährige ist. "Ich bin meiner Familie sehr dankbar. Maxwell, ich glaube an dich und ich liebe dich, Ace, ich liebe dich und ich glaube an dich, Birdie, ich liebe dich und ich glaube an dich und Jess, ich liebe dich und ich glaube an dich", verkündete er stolz.

Im vergangenen Mai hatte das Paar einen ganz besonderen Meilenstein zu feiern: "Ich habe mich heute vor zehn Jahren Hals über Kopf in diesen perfekten Mann verliebt", schwärmte die "I Wanna Love You Forever"-Interpretin damals unter einem Pärchenbild. Dass ihr Liebster ihr Herz im Sturm erobert habe, sei aber tatsächlich eher Zufall gewesen.

Jessica Simpson und Eric Johnson mit ihren Kindern

Eric Johnson und Jessica Simpson

Jessica Simpson mit Eric Johnson und ihren Kindern Ace und Maxwell im November 2014

