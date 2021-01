Ist Georgina Fleur (30) etwa tatsächlich Teil der nächsten Ausgabe von Promis unter Palmen? Während im Frühjahr 2020 noch Claudia Obert (59), Désirée Nick (64), Matthias Mangiapane (37) und Co. im Rahmen des Reality-TV-Formats für Aufruhr gesorgt hatten, war in den vergangenen Wochen immer wieder über den Cast der nächsten Staffel gemunkelt worden – und in den neuen Folgen soll wohl auch Georgina mitmischen. Doch wie viel Wahrheit steckt in diesen Spekulationen? Georginas On-Off-Partner Kubilay Özdemir hat sich jetzt verquatscht und lässt ihre "Promis unter Palmen"-Teilnahme zumindest erahnen...

Im Rahmen ihrer On-Off-Beziehung liefern sich Kubilay und Georgina schon seit Wochen einen Megazoff auf Instagram. In seinen aktuellen Storys spricht er aber nicht nur über den privaten Streit mit der 30-Jährigen, sondern plaudert offenbar auch das nächste berufliche Projekt des Rotschopfes aus. "Viel Spaß bei 'Plastik unter Palmen', ja?", deutete er Georginas "Promis unter Palmen"-Teilnahme an und echauffierte sich weiter: "Da habe ich dann endlich mal drei Monate Ruhe von dir."

Doch nicht nur über Georginas Teilnahme wird spekuliert, denn wie Bild erfahren haben will, soll bereits der komplette "Promis unter Palmen"-Cast feststehen: Neben der einstigen Bachelor-Kandidatin sollen auch die Ex-Temptation Island V.I.P.-Kandidaten Giulia Siegel (46), Calvin Kleinen und Willi Herren (45), sowie die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin Elena Miras (28) mit von der Partie sein. Zudem sollen auch Dragqueen Katy Bähm (27), TV-Casanova Henrik Stoltenberg, Chris Töpperwien (46), Prinz Marcus von Anhalt (54), Emmy Russ (21) und Melanie Müller (32) mit dabei sein.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, It-Girl

Anzeige

TVNOW Georgina und Kubi bei der Sommerhaus-Wiedersehens-Show

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de