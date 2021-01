Elsa Hosk (32) kann ihre Schwangerschaft definitiv nicht mehr verstecken! Das schöne Model erwartet gemeinsam mit seinem Partner Tom Daly momentan zum ersten Mal Nachwuchs. Wie die Schwedin bereits verriet, wird es ein Mädchen. Schon in wenigen Wochen soll die Kleine das Licht der Welt erblicken – und das sieht man nun auch bestens an der Körpermitte des Victoria's Secret-Engels: Elsas Bauch ist so richtig rund!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Blondine am Montag einen neuen Schnappschuss ihrer Wölbung: Während die Taille und Hüfte der 32-Jährigen noch immer superschmal wirken, ist ihr Bauch im Verhältnis zu ihrem restlichen Körper richtig groß und kugelrund – und deswegen streckt Elsa ihn auch stolz in Richtung Kamera.

Doch echten Kennern dürfte dabei nicht nur der XXL-Bauch der werdenden Mama aufgefallen sein, sondern auch der prächtige Spiegel, vor dem sie posiert: Laut Daily Mail kostet das gute Stück umgerechnet nämlich schlappe 10.000 Dollar – was innerhalb des sechs Millionen Dollar teuren Familiendomizils, das sich die Turteltauben gerade gekauft haben, allerdings gar nicht so besonders sein dürfte.

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, schwedisches Model

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk während ihrer Schwangerschaft, Januar 2021

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im Dezember 2020

