Mike Heiter (28) ist mit seiner Laura Morante (30) überglücklich – und das weiß seit dem Start der Dschungelcamp-Ersatzshow auch jeder Zuschauer! In der Auftaktfolge der Dschungelshow hatte der einstige Love Island-Boy nämlich nicht nur in den höchsten Tönen von seiner Partnerin geschwärmt – er hatte auch gesagt, dass die ehemalige Are You The One?-Kandidatin die Frau ist, die er heiraten will. Doch wie kam Mikes öffentliche Liebeserklärung eigentlich bei Laura an? Promiflash hat bei der Influencerin nachgefragt...

"Ich war richtig positiv geschockt, als Mike so über mich gesprochen hat", schilderte Laura ihre Reaktion im Promiflash-Interview und betonte: "Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich war wirklich sprachlos!" Das Herz der 30-Jährigen sei während der Liebeserklärung im TV nicht nur "eskaliert", sie habe auch Schweißausbrüche bekommen.

Egal, ob Herzrasen oder Schweißausbrüche – Laura wisse die rührenden Worte ihres Liebsten wirklich zu schätzen. "Auf jeden Fall weiß ich, dass es keine schönere Liebeserklärung gibt als die, die ich von Mike bekommen habe", brachte die Influencerin ihre große Freude über Mikes Worte zum Ausdruck.

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter, Dezember 2020

Instagram / lauramorante___ Laura Morante und Mike Heiter

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

