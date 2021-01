Gigi Hadid (25) ist schon wieder in Form! Im April verkündeten die Laufstegschönheit und der One Direction-Star Zayn Malik (28) die freudigen Nachrichten: Das Paar, das sich zuvor schon einige Male getrennt hatte, erwartet gemeinsamen Nachwuchs. Im vergangenen September war es dann soweit und die beiden durften ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Auch wenn die frischgebackenen Eltern den Namen noch für sich behalten wollen, haben sie bereits den ein oder anderen Schnappschuss mit ihrem kleinen Mädchen gepostet. Jetzt gab Gigi ein weiteres Update aus ihrem neuen Alltag und präsentierte ihren After-Baby-Body!

In seiner Instagram-Story gewährte das Model seinen Followern Einblicke in die Geburtstagsfeier seiner besseren Hälfte. So organisierte die 25-Jährige dem Sänger zu dessen Ehrentag einige Spielautomaten und jede Menge Luftballons. Auch Gigis Partylook konnte sich sehen lassen – die Schwester von Bella Hadid (24) kombinierte eine gemusterte Hose mit Motiven aus dem Weltall zu einer schwarzen Jacke. Darunter knotete sie ein T-Shirt zusammen, sodass ihre Fans ihren Bauch zu sehen bekamen. Dabei fiel ihnen auf: Nur wenige Monate nach der Geburt hat die Beauty schon wieder eine Hammerfigur!

Laut Hollywood Life haben Gigi und Zayn – seitdem sie Eltern geworden sind – ihre früheren Streitigkeiten vollends über Bord geworfen. Ihre Beziehung soll momentan besser laufen als je zuvor. Ihre Tochter habe den beiden miteinander vereint.

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter im November 2020

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid im Mai 2018 in New York City

