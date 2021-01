Die schöne Blondine aus Pietro Lombardis (28) neustem Clip ist keine Unbekannte! Vergangene Woche hat der erfolgreiche Sänger seinen neuen Track "Warum" veröffentlicht. Der gefühlvolle Song wurde direkt von vielen Seiten gefeiert. Auch das dazugehörige dramatische Musikvideo trendete innerhalb kürzester Zeit auf YouTube. Die Hauptrolle neben Pietro spielt eine hübsche junge Frau – so manchem DSDS-Fan dürfte die Beauty bekannt vorgekommen sein...

Denn im Jahr 2017 hatte Bianca Jenny tatsächlich an der Castingshow teilgenommen! Damals schaffte die süße Blondine es immerhin in die Top 30 – doch in der ersten Recall-Runde in Dubai flog die damals 17-Jährige schließlich raus, nachdem sie eine Gruppenperformance versemmelt hatte. Bis heute singt sie jedoch leidenschaftlich gerne und hat sich unter dem Namen bibiancooj eine Fanbase als Influencerin auf Instagram und TikTok aufgebaut.

Wie und warum sie nun in Pietros Musikvideo gelandet ist, ist nicht ganz klar – die Fans haben da aber so ihre Theorie! Unter dem Musikvideo auf YouTube finden sich nämlich etliche Kommentare, dass Bianca Pietros Ex Laura Maria Rypa stark ähneln soll! Die User sind außerdem überzeugt, dass er den Herzschmerzsong seiner Verflossenen gewidmet und deswegen ein ähnliches Model ausgewählt hat.

Instagram / bibiancooj Dieter Bohlen und Bianca Jenny bei den DSDS-Dreharbeiten 2017

Instagram / bibiancooj Bianca Jenny, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

