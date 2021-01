Sie hat wohl ihren Fels in der Brandung gefunden! Seit Ende vergangenen Jahres ist Chrishell Stause (39) wieder in festen Händen. Die "Selling Sunset"-Beauty hat sich in Keo Motsepe verliebt. Und ganz offensichtlich ist es der US-Amerikanerin auch ziemlich ernst mit dem Dancing with the Stars-Profitänzer. Ein Insider plaudert nun aus, dass Chrishell ziemlich verliebt in ihren Freund Keo ist!

"Ihre Beziehung ist viel stärker geworden als noch vor ein paar Monaten. Keo verehrt [Chrishell] regelrecht – sie hat ihn ganz schön um den Finger gewickelt", gibt der Informant gegenüber Us Weekly preis. Demnach soll aber vor allem auch die 39-Jährige "ziemlich starke Gefühle" für den Tänzer haben und besonders jetzt für ihn da sein. Denn erst vor Kurzem ist Keos Mutter gestorben. "Sie sind aktuell unzertrennlich und verbringen sehr viel Zeit miteinander", so die Quelle.

Erst an Weihnachten hat das Pärchen den nächsten Beziehungsschritt gewagt. Die "Selling Sunset"-Berühmtheit hat ihren Freund ihrer gesamten Familie vorgestellt. "Er passt hier perfekt rein", zog die TV-Schönheit ein positives Fazit. Und auch Keo selbst fühlte sich ganz offenbar ebenfalls ziemlich wohl im Kreise der Familie seiner Liebsten.

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause mit ihrem Freund Keo Motsepe

Instagram / keo_motsepe Chrishell Stause mit ihrem Freund Keo Motsepe

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und Keo Motsepe

