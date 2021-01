Diese witzige Geschichte steckt hinter Lil Nas X' Namen! Der US-amerikanische Rapper ist ein gefeierter Megastar. Es gibt wohl nur wenige Leute, die seinen Namen noch nie gehört haben. Lil Nas X ist jedoch nur ein Künstlername, bürgerlich heißt das Multitalent Montero Lamar Hill. In einem Interview enthüllte der "Old Town Road"-Interpret jetzt, warum seine Mutter ihn so genannt hat.

"Es ist etwas peinlich, aber ich schäme mich nicht dafür", begann der zweifache Grammy-Preisträger bei The Tonight Show zu erzählen und schilderte schließlich, wie er zu seinem bürgerlichen Namen gekommen sei: "Meine Mutter wollte dieses Auto haben, einen [Mitsubishi] Montero, aber sie hat nie einen bekommen. Also ja, ich wurde nach einem Auto benannt." Eine tolle Geschichte, fand Talkmaster Jimmy Fallon (46), immerhin habe seine Mutter statt eines Autos einen Sohn bekommen.

In dem Gespräch verriet der 21-Jährige auch, warum er Montero nicht als seinen Künstlernamen verwendet habe: "Nas war mein Internet-Alias, und als ich dann anfing, Musik zu machen, dachte ich: Ich will Spaß damit haben. Und jeder neue Rapper heißt Lil, Lil, Lil. Wie wäre es, wenn ich Lil Nas wäre?" Das X sei dann später dazugekommen.

Instagram / lilnasx Lil Nas X, Rapper

Getty Images Lil Nas X 2019 in Los Angeles

Getty Images Lil Nas X im Februar 2020

