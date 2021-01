Eine überaus erfolgreiche Karriere ist Lil Nas X offensichtlich nicht genug! Der Rapper brach mit seinem Mega-Hit "Old Town Road" bereits einen Rekord: Kein Musiker schaffte es länger, sich an der Chartspitze zu halten, als der erst 21-jährige Bühnenstar. Nun suchte Montero Lamar Hill, wie Lil Nas X mit bürgerlichem Namen heißt, eine neue Form, seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen: Er brachte ein Buch auf den Markt, mit dem Kids das Alphabet lernen sollen!

"Mein Kinderbuch 'C steht für Country' ist jetzt draußen! Bitte kauft es, ich muss meine Miete bezahlen!", scherzte Lil Nas X auf Twitter und lieferte in dem Post auch einen Ausschnitt aus dem Bilderbuch. Jedem Buchstaben des Alphabets sind Worte und Bilder gewidmet, die irgendetwas mit dem Songwriter zu tun haben. So steht F beispielsweise für die Fransen an seiner Jacke, für Federn oder Fell. Nicht nur die kleinen, auch die volljährigen Fans scheinen davon begeistert zu sein: "Ich werde mir auf jeden Fall ein Exemplar besorgen", kommentierte nur einer von etlichen Usern.

Auch für Lil Nas X schienen die vergangenen Monate alles andere als ein Zuckerschlecken gewesen zu sein: Wegen der weltweiten Gesundheitskrise musste der Sprechgesangskünstler Konzerte absagen und auch seinen Geburtstag im ganz kleinen Kreis, nämlich mutterseelenallein, feiern. Kein Wunder also, dass er sich jetzt auch auf anderen Gebieten als der Musik auszutoben scheint.

Anzeige

Getty Images Lil Nas X bei einem Auftritt im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Lil Nas X im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Lil Nas X, Rapper

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lil Nas X jetzt auch ein Kinderbuch geschrieben hat? Wirklich sehr kreativ! Gute Idee! Hm, er sollte lieber bei Musik bleiben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de