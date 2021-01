Zuckersüße Worte von Michael Bublé (45)! Der Musiker ist ein leidenschaftlicher Vater. Gemeinsam mit seiner

besseren Hälfte Luisana Lopilato (33) hat der Musiker bereits drei Kinder: 2013 erblickte ihr erster Sohn Noah (7) das Licht der Welt, drei Jahre später folgte mit Elias (5) Sohn Nummer zwei. Ihre Tochter Vida Amber Betty (2) ist mit ihren zwei Jahren das jüngste Mitglied der Familie. Für Elias stand nun ein besonderer Tag an – sein fünfter Geburtstag. Zu diesem Anlass teilte Michael einen niedlichen Post im Netz.

Der vierfache Grammy-Preisträger ist total vernarrt in sein Söhnchen. Auf Instagram schreibt er: "Du bist mein ganzer Stolz, ein Mann nach meinem Herzen. Alles Gute zu deinem fünften Geburtstag, Elias Bublé! Wir lieben dich so sehr!" Dazu veröffentlichte der 45-Jährige ein Foto seines Sohnes in einem Captain-America-Outfit. Dass Elias der Held seines Vaters ist, zeigt auch der angehängte Hashtag #myhero.

"Der süßeste Superheld, den ich je gesehen habe", kommentierte etwa der kanadische Reality-TV-Star Drew Scott den Post. Und als wären Michaels Worte und das Foto nicht schon goldig genug, markierte er auch noch seine Frau auf dem Bild – und zwar mitten auf Elias' Herzen. Wie gefällt euch der Beitrag? Stimmt unten ab.

Instagram / michaelbuble Michael Bublé seine zwei Kinder und Ehefrau Luisana Lopilato 2016

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit Söhnchen Elias, April 2016

Ethan Miller/Getty Images for Celebrity Fight Night Michael Bublé bei Muhammad Ali's Celebrity Fight Night

