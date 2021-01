Schauspieler Tom Cruise (58) läutet die Zukunft ein: Kürzlich war er am Set zum neuen Sequel der Mission: Impossible-Reihe wegen Verstößen gegen die Hygieneregeln komplett ausgerastet. Spätestens jetzt müsste also allen klar sein, dass der "Top Gun"-Darsteller es mit den Maßnahmen hinsichtlich der aktuellen Gesundheitslage sehr genau nimmt. Er hat sich offenbar auch überlegt, wie sich in Zukunft Verstöße dagegen vermeiden lassen: Und die Lösung klingt sehr nach einem Science-Fiction-Szenario.

Wie die Sun unter Berufung auf einen Insider berichtete, habe Tom sich zwei hochmoderne Roboter zugelegt: Die neuen Mitarbeiter würden über das Gelände des Filmsets patrouillieren und die Mitarbeiter im Auge behalten. "Er hat eine gewaltige Summe für sein neues Spielzeug bezahlt, das sogar an Ort und Stelle einen Schnelltest durchführen kann", erklärte die Quelle weiter. Dem Hollywoodstar sei es wirklich wichtig, dass die Dreharbeiten nicht abgebrochen werden, überall gleichzeitig könne er aber auch nicht sein, schloss der Informant.

Auch wenn man bezüglich Toms Ausraster und der Überwachung der Mitarbeiter geteilter Meinung sein kann, stellen sich viele Stars hinter den 58-Jährigen. Denn während viele Branchen aktuell komplett dichtmachen müssen, dürfen Filme weiterhin gedreht werden. Aber nur, solange die Regeln eingehalten werden.

Getty Images Tom Cruise, Oktober 2020 bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible sieben" in Rom

Paramount Pictures Tom Cruise in "Top Gun: Maverick"

Getty Images Penelope Cruz und Tom Cruise

