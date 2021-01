Lisa Del Piero (24) schneidet auf Social Media ein ernstes Thema an. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin gewährt ihrer großen Community im Netz viele Einblicke in ihr Leben – auch einen sehr schlimmen Schicksalsschlag teilte sie dort: Ihr Vater starb vor zwei Jahren plötzlich im Alter von 49 Jahren. In einem neuen Post spricht das Model nun auch über mentale Schwierigkeiten, die sie durchlebt hat.

"Ich bin schon sehr früh und oft mit dem Tod in Kontakt gekommen und ich habe wirklich kranke Dinger in meiner Kindheit erlebt", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Als dann ihr Vater gestorben sei, habe sie das Gefühl gehabt, daran zu zerbrechen. "Es hat sich so angefühlt, als wäre ein Teil von mir auch gestorben. Ich hatte sehr mit Depressionen zu kämpfen", erinnert sie sich zurück.

Im Gespräch mit Promiflash vor einem Jahr gab sie ebenfalls Einblicke in die Zeit nach dem Tod ihres Vaters. Besonders geholfen habe ihr, die Trauer richtig zu verarbeiten. "Ich würde mich in der Zeit nicht zu viel ablenken", lautete deswegen ihr Ratschlag an Menschen, die eine ähnliche Situation durchmachen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / lisadelpiero Lisa G. Dezember 2019

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Model

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Influencerin



