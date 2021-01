Vanessa Tamkan (23) Baby hält seine Mutter offenbar ganz schön auf Trab! Erst vor wenigen Monaten hatten die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Ehemann Roman mit einem süßen Schnappschuss die erfreulichen Nachrichten bekannt gegeben: Im Februar soll ihr erster gemeinsamen Sohn auf die Welt kommen. Doch die Schwangerschaft bereitet der Influencerin nicht nur Freude – so gab sie zu, dass sie auch Respekt vor der neuen Rolle als Mama habe. Jetzt meldete sich Vanessa mit einem neuen Update zu Wort!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 23-Jährige den Followern jetzt mal wieder ihre gewölbte Körpermitte. Auf einem Schwarz-Weiß-Video können diese sogar mitverfolgen, wie Vanessas Bauch in regelmäßigen Abständen zuckt. "Mittlerweile hat der Kleine locker drei Mal am Tag Schluckauf", erklärt die hübsche Rothaarige. Doch das Hicksen ihres Ungeborenen scheint der Beauty ab und zu auch Schwierigkeiten zu bereiten. "Ich will ganz ehrlich sein, in manchen Situationen nervt es", gibt sie zu.

Doch auch wenn Vanessa manchmal mit den Begleiterscheinungen ihres aktuellen Zustands zu kämpfen habe, genieße sie ihre neuen Rundungen in vollen Zügen. So erzählte sie, dass sie sich noch nie so schön und so weiblich gefühlt habe. Auch einen Hinweis, wie ihr Baby heißen wird, hat das Model den Fans schon gegeben: Ihr Junge wird voraussichtlich einen Doppelnamen mit den Anfangsbuchstaben C.C. bekommen.

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan im Dezember 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Januar 2021

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Januar 2021

