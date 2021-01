Cristiano Ronaldo (35) liebt seine Partnerin Georgina Rodríguez (26) heiß und innig – daraus macht er kein Geheimnis! Seit über vier Jahren sind der Fußballprofi und das Model jetzt schon offiziell ein Paar. Im November 2017 schenkte sie ihm die gemeinsame Tochter Alana – auch seine drei weiteren Kinder soll sie aufziehen wie ihre eigenen. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass der Kicker und die Beauty sich heimlich verlobt oder sogar längst geheiratet hätten. So oder so ist klar: Ronaldo verehrt Georgina!

Anlässlich ihres 26. Geburtstags veröffentlichte Cristiano jetzt einen hübschen gemeinsamen Schnappschuss mit seiner Freundin auf Instagram. Georgina hat hier ein atemberaubendes rotes Kleid an – und macht darin wie immer eine unfassbar gute Figur. Ronaldo umarmt sie von hinten und grinst glücklich in die Kamera. Dazu schrieb er auf Portugiesisch die schlichten, aber bedeutsamen Worte: "Herzlichen Glückwunsch an die Liebe meines Lebens."

Doch bei diesen Beitrag allein blieb es natürlich nicht. Wie aus Georginas Story hervorgeht, bekam sie von ihrem Süßen einen riesigen Strauß rote Rosen zum Geburtstag – außerdem genossen die beiden gestern Abend offenbar ein romantisches Candle-Light-Dinner zu Hause.

Getty Images Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo bei den MTV EMAs in Sevilla im November 2019

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez

Getty Images Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im September 2019 in Turin

