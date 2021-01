Anna Hofbauer (32) könnte derzeit kaum glücklicher sein! Vor wenigen Tagen überraschte die ehemalige Bachelorette ihre Fans mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Sie hat ihrem Partner Marc Barthel (31) still und heimlich das Jawort gegeben – und das sogar schon an Weihnachten. Inzwischen ist die Blondine seit einem Monat eine stolze Ehefrau. Im Netz blickte Anna nun noch mal auf diesen besonderen Moment in ihrem Leben zurück!

"Alles Gute zu einem Monat Ehe, mein Liebster", verkündete Anna fröhlich via Instagram. Passend zum einmonatigen Jubiläum teilte die Beauty einen Schnappschuss der Zeremonie: Mit einem überglücklichen Lächeln fallen sich die frischgebackenen Eheleute samt Blumenstrauß in der Hand in die Arme. "Liebe meines Lebens. Wie schnell die Zeit vergeht", zeigte sich Anna durchaus überrascht.

Und auch Annas Mann Marc kann sein Glück, die einstige Rosenkavalierin an seiner Seite zu haben, offensichtlich noch immer kaum fassen. "Du bist einfach so wunderschön, mein Schatz", schwärmte der Schauspieler in einem der zahlreichen Kommentare unter dem Post.

Anna Hofbauer, ehemalige Bachelorette

Anna Hofbauer, TV-Bekanntheit

Marc Barthel und Anna Hofbauer

