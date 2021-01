Prinzessin Eugenie (30) und ihr Mann Jack Brooksbank (34) scheinen ihre erste Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen – und das ganz in Ruhe ohne großen Medienrummel. Zwar bestätigte das Paar im September, dass der erste gemeinsame Nachwuchs unterwegs ist, doch seitdem hüllen sich die zwei eher in Schweigen. Auf regelmäßige Babybauchbilder und spannende Infos rund um die Schwangerschaft müssen die Fans verzichten. Dafür ist Eugenies Mutter Sarah Ferguson (61) nun umso gesprächiger und verrät, wie sich ihrer Meinung nach ihre Tochter als Mama schlagen wird.

"Sie ist unglaublich einfühlsam und wird eine großartige Mutter sein. Sie ist eine sehr starke und entschlossene Person", erklärt die 61-Jährige im Interview mit Us Weekly. Sie sei sich sicher, dass Eugenie alles für ihr Baby tun und immer für das Kind da sein werde. "Da meine eigene Mutter eigentlich nie für mich da war, habe ich es mir zum Ziel gemacht, mit meinen Kindern eine sehr enge Bindung zu knüpfen. Und ich weiß, dass Eugenie mit ihrem Kind genauso umgehen wird", gibt Sarah weiter preis.

Sie selbst freue sich schon riesig auf ihre neue Rolle als Oma und würde am liebsten alle zwölf Monate ein Kinderbuch herausbringen, das sie ihrem Enkelkind dann vorlesen könne. "Ich fühle mich wie die glücklichste Person aller Zeiten, wenn ich einem Kind ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann", verrät die Autorin. Bis sie dem Baby die erste Geschichte erzählen kann, dauert es auch gar nicht mehr so lange. Eugenies Entbindungstermin soll bereits Mitte Februar sein.

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Prinzessin Eugenie und ihre Mutter Sarah Ferguson, 2015

Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank, Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie im März 2020

Anzeige

Instagram / princesseugenie Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de