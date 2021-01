Am Mittwoch stellten sich die ersten vier Kandidaten bei der Dschungelshow der Halbfinal-Prüfung. Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn (30), Mike Heiter (28) und Lydia Kelovitz mussten über eine 14 Meter hohe Plattform laufen, um möglichst viele Sterne einzusammeln. Für die Dschungel-Anwärter keine große Herausforderung – sie meisterten die Prüfung mit Bravour. Das sorgte bei den Zuschauern aber offenbar für ziemlich viel Langeweile. Auch die Challenge in der zweiten Halbfinalshow lässt kaum Spannung erhoffen.

Wie Bilder aus dem RTL-Pressebereich zeigen, müssen sich Djamila Rowe (53), Christina Dimitriou (29), Filip Pavlovic (26) und Sam Dylan (29) heute Abend bei der Prüfung "Läuft bei dir" einer ähnlichen Herausforderung stellen wie ihre Konkurrenten. Statt Balken sind jedoch in 14 Metern Höhe Laufbänder aufgebaut, auf denen die Promis joggen werden. Die Halbfinalisten müssen auf drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen je eine Minute aushalten, um einen Stern zu erspielen. Normalerweise werden die Camper durch Enge, Dunkelheit, Tiere und ekliges Essen an ihre Grenzen gebracht, doch die diesjährige Dschungelshow erinnert stattdessen eher an eine Sportsendung.

Wird die erwartete Dschungelprüfung erneut für Unmut beim Publikum sorgen? Viele Zuschauer beschwerten sich bereits am vergangenen Mittwoch im Netz, dass die Prüfung "lachhaft" und "zu leicht" gewesen sei. Auch eine Promiflash-Umfrage ergab, dass 90 Prozent der Teilnehmer die Challenge zu "lahm" fanden. Was sagt ihr dazu, dass auch die zweite Prüfung ähnlich sein wird?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter in der Dschungelshow 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Lars Tönsfeuerborn im Dschungelshow-Halbfinale

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip im Dschungelshow-Halbfinale

