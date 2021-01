Der Kleine möchte wohl noch nicht! Ex-Unter uns-Darstellerin Joy Lee Juana Abiola-Müller (29) und ihr Mann Patrick Müller (32) fiebern derzeit sehnsüchtig auf die Geburt ihres dritten Kindes hin. Das Paar hat bereits einen Sohn und eine Tochter: Jetzt erwarten Loki und Lovis also einen Baby-Bruder. Doch der Mini hat offenbar noch keine Lust, seine Familie kennenzulernen: Obwohl der Geburtstermin für Ende Januar errechnet wurde, lässt er weiterhin auf sich warten.

"Kurzes Update, weil mir schon zur Geburt gratuliert wird. Immer noch schwanger", schreibt die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story und postet als Beweis ein Foto, auf der ihr riesiger Babybauch gut zu erkennen ist. Dazu guckt Joy tatsächlich etwas genervt. Den Moment der Entbindung wünscht sie sich offenbar schon sehnsüchtig herbei. Doch ist der Termin eigentlich schon überschritten? "Ende Januar" ist immerhin etwas vage. So ganz genau weiß das außer dem Paar niemand.

"So ganz genau sage ich das nicht, weil ich dann einfach schon weiß, dass ich am Stichtag zugespamt werde. So von wegen 'Und, und?'... Aber es ist Ende Januar, das muss reichen", erklärte der Serienstar vor einigen Wochen schon im Netz. Obwohl sie das verhindern wollte, scheinen sich Joys aktuellen Posting nach aber doch einige Fans nach dem Stand der Dinge zu erkundigen.

Instagram / joyistmeinname Patrick und Joy Abiola-Müller

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller im Januar 2020

Instagram / joyistmeinname Joy Abiola-Müller, Ex-"Unter uns"-Darstellerin

