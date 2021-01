Es war wohl die große Überraschung der Woche: Halsey (26) ist schwanger! Das hat die Sängerin selbst verkündet – und zwar mit einer ganzen Reihe von Babybauch-Fotos. Und so rund wie ihre Kugel schon ist, hat sie dieses süße Geheimnis wohl schon eine ganze Weile unterm Herzen getragen. Doch jetzt, wo sie ihre Community eingeweiht hat, will sie sie offenbar an ihrer Reise zum Mama-Sein teilhaben lassen: Sie postetet nun das erste Foto von ihrem ungeborenen Kind.

In ihrer Instagram-Story teilte die 26-Jährige eine Ultraschallaufnahme von ihrem Nachwuchs. Und der scheint sich prächtig zu entwickeln. Immerhin lassen sich schon die kleinen Füßchen des Promi-Sprosses erkennen. Die hat der oder die Kleine zum Zeitpunkt der Untersuchung fröhlich in die Höhe gestreckt. Offenbar hat Halseys Baby schon im Mutterleib ihr quirliges Naturell...

Ihr herumturnender Bauchbewohner macht die Musikerin anscheinend auch ganz schön hungrig. Denn eine weitere Story-Sequenz zeigt das üppige Mahl, das sie sich wohl nach dem Besuch beim Frauenarzt gegönnt hat. Pommes, frittiertes Hähnchen und etwas, das nach Arme Ritter aussieht. So tankt die "Bad Kind"-Interpretin hoffentlich ausreichend Energie für sich und ihren Nachwuchs.

Anzeige

Instagram / iamhalsey Ultraschallaufnahme von Halseys Baby

Anzeige

Getty Images Halsey bei den CMA Awards, 2019

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de