Vanessa Tamkan (23) gönnt sich eine Auszeit! Im vergangenen August gab die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin bekannt, dass sie und ihr Freund Roman ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem versorgt die 23-Jährige ihre Community nicht nur regelmäßig mit Updates zu ihrer Schwangerschaft, sondern auch immer wieder mit Fotos von sich und ihrem Babybauch. Jetzt präsentierte sich Vanessa in der Badewanne sitzend im Netz!

"Niemals hätte ich gedacht, dass die Schwangerschaft mich dazu verleitet, täglich eine halbe Ewigkeit in der Wanne sitzen zu wollen", schrieb die werdende Mutter zu ihrem neusten Beitrag auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Foto sitzt Vanessa mit verschränkten Beinen in einer Badewanne. Ihre immer runder werdende Körpermitte verdeckt dabei allerdings trotz ihrer textilfreien Erscheinung die intimsten Körperstellen der jungen Frau.

Mit der Frage "Baden oder duschen?", regte Vanessa in der Kommentarspalte unter ihrem Social-Media-Beitrag eine offene Diskussion um die favorisierte Art und Weise der Körperpflege zwischen ihren Followern an. "Im Sommer duschen und im Winter baden", oder "Dusche, sonst schwimmt man ja in seinem eigenen Dreck", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare zu der Fragestellung der 23-Jährigen.

Vanessa Tamkan, Model

Vanessa Tamkans Babybauch im Januar 2021

Vanessa Tamkan im November 2020

