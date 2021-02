Mit dem Startschuss zur 16. Staffel von Germany's next Topmodel kämpfen seit vergangenen Donnerstag wieder zahlreiche Mädchen um den begehrten Titel – unter ihnen auch Chanel Silberberg (20). Die 20-Jährige hat ein ganz besonderes Merkmal: Sie leidet seit Jahren an Morbus Crohn, einer chronischen Darmentzündung. Mit diesem Schicksal geht die Auszubildende nun erstmals an die Öffentlichkeit – und beunruhigt damit ihren Partner Tim: Chanels Freund macht sich Sorgen um sie!

"Natürlich hat er da auch so ein bisschen seine Ängste, auch durch meine Krankheit, weil ich ja damit jetzt an die Öffentlichkeit gehe und es eigentlich kaum jemand weiß", verriet Chanel im ProSieben-Interview. So zeige sich ihr Verlobter besorgt, ob die Beauty mit den aufkommenden Reaktionen ihrer Mitmenschen umgehen könne. Doch die dunkelhaarige Schönheit ist überzeugt, möchte all ihren Mut zusammennehmen und mit dem Schritt ins Rampenlicht ein Statement setzen, dass jeder das Zeug zum Modeln hat.

Durch ihre Darmerkrankung hat Chanel auch eine durchaus bewegte Vergangenheit vorzuweisen. Aufgrund einer falschen Diagnose wurde die junge Frau aus dem Ruhrgebiet über mehrere Jahre hinweg falsch behandelt. "Ich lag lange im Koma und war auf der Intensivstation", erinnerte sich Chanel zurück. Währenddessen hatten sich Bakterien durch ihren gesamten Körper gefressen, die große Narben auf ihrer Haut hinterließen. Mittlerweile wurde die eigentliche Krankheit erkannt und Chanel geht es seitdem bestens.

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg im Juli 2020

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg mit ihrem Partner Tim

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg

