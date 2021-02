Bei Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik wird sich wohl in baldiger Zukunft so einiges ändern! Das Are You The One?-Traumpaar verkündete nicht nur seine Verlobung – die Blondine ist auch noch schwanger. Dass die beiden aus diesem Grund im Moment wohl kaum glücklicher sein könnten, dürfte also niemanden überraschen – doch auch die TV-Kollegen von Katharina und Kevin freuten sich mit den werdenden Eltern!

Auf Instagram überbrachten zahlreiche "Are You The One?"-Mitkandidaten ihre Glückwünsche. So konnte zum Beispiel Aleks Petrovic (29) vor Freude kaum an sich halten: "Oh mein Gott! Alles, alles Gute von ganzem Herzen." Und auch Ex-Mitbewohnerin Melissa (24) konnte ihre Begeisterung über die tollen Neuigkeiten nicht verbergen. "Ihr seid so toll! Ich freue mich riesig für euch drei. Ihr habt es so was von verdient", schrieb die Beauty.

Doch auch bekannte Gesichter aus anderen Formaten waren begeistert von der bevorstehenden Familienerweiterung der zwei Turteltauben – unter anderem gehörte der Temptation Island-Star Till Adam zu den Gratulanten. "Glückwunsch. Freut mich für euch", kommentierte der Reality-TV-Star auf Instagram.

TVNOW / Markus Hertrich Aleksandar Petrovic, Ex-"Love Island"-Star

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Melissa

Instagram / tilladam23 Till Adam, "Temptation Island"-Kandidat

