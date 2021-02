Will Herzogin Meghan (39) jetzt nachziehen? Wie bereits vor einigen Jahren angekündigt, veröffentlichte ihre Halbschwester Samantha Grant nun ein Enthüllungsbuch über die Frau von Prinz Harry (36). In "The Diary Of Princess Pushy’s Sister Part 1" soll sie bisher unbekannte Details über die ehemalige Suits-Darstellerin preisgeben und das, obwohl sich die beiden 2008 zum letzten Mal gesehen haben. Nun will Meghan offenbar auch ein Buch veröffentlichen.

Eine enge Freundin von Meghan hat gegenüber Vanity Fair verraten, dass die Herzogin darüber nachdenkt, ein Buch zu schreiben. "Meghan hat einige sehr ernsthafte Buchangebote auf dem Tisch. Sie werden gerade alle geprüft", erklärte sie. In der Vergangenheit hatten mehrere Quellen behauptet, dass die Herzogin nichts von dem Buch ihrer Halbschwester halte. Ihre Freundin hat nun aber klargestellt, dass sich die ehemalige Schauspielerin keine Gedanken um das Schriftwerk gemacht hatte. "Meghan hat Samantha seit Jahren nicht mehr gesehen, daher ist die Vorstellung, dass sie sich Sorgen um das Buch macht, Unsinn", erklärte sie.

Bisher hat Meghan das Enthüllungsbuch noch nicht öffentlich kommentiert. Wie ein Insider gegenüber InTouch erzählt hat, wird sich die Mutter von Archie (1) dazu auch nicht mehr äußern: "In der Öffentlichkeit wird sie sich weder besorgt noch wütend zeigen." Unterdessen soll Samantha sogar schon begonnen haben, ein zweites Buch zu schreiben.

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018 in England

Getty Images Herzogin Meghan, 2019

Getty Images Herzogin Meghan, Frau von Prinz Harry

