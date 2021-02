Diese Überraschung ist offenbar gelungen! Aus dem Are You The One?-Flirt zwischen Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik ist schon kurz nach der Show eine echte Beziehung geworden. Die Turteltauben sind unzertrennlich und erwarten sogar schon den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor wenigen Tagen hat Kevin vor laufender Kamera um die Hand seiner Liebsten angehalten und die hat seinen Antrag angenommen. Doch wie haben eigentlich die Familien der beiden auf die schönen Nachrichten reagiert? Kathi verrät Promiflash: Ihre Eltern haben erst im TV davon erfahren und seien komplett aus dem Häuschen gewesen.

"Ich habe meiner Familie nichts gesagt, bis der Beitrag kam. Ich habe nur gesagt: Schaltet RTL ein. Auf einmal haben mich alle angerufen. Und mein Papa und meine Mama haben sogar Kevin angerufen und gesagt: 'Willkommen in der Familie'", erinnert sich die Blondine im Gespräch mit Promiflash an den Moment zurück, in dem der Verlobungsbeitrag ausgestrahlt wurde. Ihr Zukünftiger habe sich daraufhin eine kleine Standpauke anhören müssen – immerhin hatte er zuvor nicht bei Kathis Papa um Erlaubnis gefragt. "Hätte ich es den Eltern gesagt, hätten die es irgendwie angedeutet. Und dann wäre es keine Überraschung gewesen", rechtfertigt sich der Bartträger allerdings.

Auch seine Familie sei total glücklich, dass er bald unter der Haube ist – hätte ihm aber auch ein paar gut gemeinte Ratschläge mit auf den Weg gegeben. "Sie haben mich aber auch darauf hingewiesen, dass es eine große Verantwortung mit sich bringt", plaudert er aus. Dass die beiden bald selbst Eltern werden, habe im gesamten Umfeld zudem für Freudentränen gesorgt.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

TVNOW Kathi und Kevin bei "Are You The One?"

