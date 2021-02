Der einstige Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg wird schon bald wieder im deutschen TV zu sehen sein. Nachdem er auf der Liebesinsel wegen wechselnder Partnerinnen und der Wortneuschöpfung "Bon Schlonzo" aufgefallen war, nimmt er nun an der Realityshow Promis unter Palmen teil. Die "Love Island"-Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) hat den Werdegang des Datingshow-Teilnehmers von Anfang an mitverfolgt. Mit Promiflash teilte sie nun ihre Einschätzung in Bezug auf den Hottie und verriet: Sie hat Henriks neueste Show-Teilnahme kommen sehen!

Im Gespräch mit Promiflash erinnerte sich Jana Ina an ihren ersten Eindruck von Henrik. "Er hat Unterhaltungsfaktor. Er weiß ganz genau, was er zu tun hat", erzählte sie über die TV-Persönlichkeit. Dabei sei der 23-Jährige aber trotzdem echt und spiele keine Rolle. "Ich war mir immer sicher, dass er früher oder später bei einem weiteren Format mitmacht", berichtete die gebürtige Brasilianerin. Henrik sei einfach der perfekte Kandidat für solche Shows und sie sei gespannt, wie er sich verkaufe.

Ob der Politiker-Enkel bei "Promis unter Palmen" für ähnliche Furore sorgen wird, wie im vergangenen Jahr bei "Love Island", bleibt abzuwarten. Damals hat seine Liebelei mit Aurelia Lamprecht für Aufregung gesorgt: Schon kurz nach ihrem TV-Techtelmechtel hatte Henrik nämlich schon wieder eine neue Flamme im Auge.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 8. März, um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im Dezember 2020

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im Mai 2020

RTL2 Aurelia Lamprecht und Henrik Stoltenberg bei "Love Island" 2020

