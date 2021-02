Geht Herzogin Meghans (39) Styling-Offensive in die nächste Runde? Am Valentinstag machten die schöne Brünette und ihr Mann Prinz Harry (36) die süßen Neuigkeiten publik: Sie erwarten ihr zweites Baby! Viele Fans sind voller Freude – vor allem, weil die ehemalige Schauspielerin bereits in ihrer ersten Schwangerschaft mit stylischen Auftritten zu überzeugen wusste. Anlässlich Meghan und Harrys zweitem Baby blickt Promiflash zurück: Das waren Meghans schönste Schwangerschaftsoutfits!

Schon kurz nachdem das Ehepaar im Oktober 2018 bekannt gemacht hatte, dass Söhnchen Archie Harrison (1) unterwegs ist, überzeugte die einstige Suits-Darstellerin mit ihrem Bald-Mama-Styling: Während ihrer Reise durch Australien hatte Meghan damals vor dem Opernhaus in Sydney posiert – und unter ihrem minimalistischen weißen Kleid war das erste Mal der Ansatz des Babybauchs zu erkennen!

Für einen denkwürdigen Moment sorgte die heute 39-Jährige dann im Dezember: Bei den Fashion Awards in London überraschte Meghan die Anwesenden nicht nur mit einem mondänen, schwarzen Abendkleid. Besonders ihr plötzlich sehr runder Bauch sorgte für Aufregung – denn während man ihr die Schwangerschaft anfangs kaum angesehen hatte, war die Wölbung hier auf einmal sehr gut zu erkennen.

Wenige Tage später folgte der nächste kugelige Auftritt: Bei dem Besuch eines Pflegeheims in London zeigte sie sich in einem engen Blümchenkleid – und setzte ihre Körpermitte so richtig in Szene. Immer wieder streichelte sich Meghan dort über den Babybauch und zog damit alle Blicke auf sich.

Im Januar ging die Schwangerschaftsshow weiter: In einem Colour-Blocking-Outfit aus lilafarbenem Kleid und rotem Mantel begeisterte die Herzogin bei einem Besuch im englischen Birkenhead. Für den stylischen Look hatte die werdende Mama schlappe 3.600 Euro hingelegt.

Kurz vor der Geburt besuchte die gebürtige Kalifornierin dann ihr zunächst letztes öffentliches Event mit Babybauch – und dabei zeigte sie überraschend viel Bein: In einem kurzen schwarz-weißen Kleidchen mit Stehkragen posierte sie im März 2019 beim Weltfrauentag. Welches Schwangerschaftsoutfit von Meghan hat euch am besten gefallen? Stimmt unten ab.

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan vor der Skyline von Sydney

Getty Images Herzogin Meghan bei den Fashion Awards in London im Dezember 2018

Getty Images Herzogin Meghan in Twickenham

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Birkenhead, Januar 2019

Getty Images Herzogin Meghan am 8. März 2019

