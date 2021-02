Liebeschaos bei Are You The One?! Eigentlich schien es längst, als hätten sich Christin und Germain gesucht und gefunden. Obwohl der Berliner nicht glaubt, dass die beiden ein Perfect Match abgeben, hat er Gefühle für die Beauty und ist ihr in den ersten Folgen schon ziemlich nahe gekommen. Allerdings hindert ihn das nicht daran, auch andere Frauen besser kennenzulernen. Der 22-Jährige möchte auch Leonie daten und bringt Christin damit zum Verzweifeln. Sie möchte Germain ganz für sich und bricht in Tränen aus.

"Von meinem Gefühl her könnte ich mit Leonie ein Match sein und ich will wissen, was das ist", eröffnet der Single in Folge acht. Auch wenn Christin ihn in seiner Entscheidung unterstützt, gibt sie im Einzelinterview zu, dass ihr das doch ziemlich gegen den Strich geht. "Das ist so Chakalaka. Dann geh ich mal dahin, dann da, und das ist nicht so meins. Wie er sich hier benimmt, das hätte ich gar nicht gedacht", ärgert sich die Bielefelderin und quartiert ihren Datepartner kurzerhand aus dem gemeinsamen Bett aus. Weil sie die Situation so stark mitnimmt, heult sie später nicht nur bitterlich, sondern spielt sogar mit dem Gedanken, abzubrechen. "Ich kann nicht mehr, ich blamiere mich bis zum Tod", erklärt sie.

Doch hat Germain überhaupt Chancen bei Leonie oder ist das aktuelle Drama ganz umsonst? Im Gespräch mit Promiflash betont sie, dass der Paradise Hotel-Star schon ihr Typ sei. "Die Stimmung zwischen uns war immer harmonisch und stressfrei", findet sie außerdem. Hat Christin den beiden das Kennenlernen vermasselt? "Ich glaube nicht, dass Christin allein der Grund war, weshalb wir weniger Gespräche hatten. Es kam von uns beiden gleichermaßen relativ wenig Einsatz, im Gegensatz zu anderen", vermutet die Dunkelhaarige.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

TVNow Germain und Christin bei "Are You The One?"

TVNow Christin bei "Are You The One?"

TVNow Germain und Leonie bei "Are You The One?"

