Vanessa Tamkan (23) befindet sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft – und hat so langsam auch keine Lust mehr! Gemeinsam mit ihrem Mann Roman erwartet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin aktuell ihr erstes Kind. Inzwischen dürfte es auch bald so weit sein, denn: Die werdende Mama hat bereits alle Vorkehrungen für die Geburt getroffen und leidet auch schon an starken Vorwehen. Inzwischen sagt Vanessa auch ganz klar: Sie hat genug von der Schwangerschaft!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Beauty jetzt einige Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte dabei wissen, ob Vanessa schon aufgeregt ist – ihre Antwort: "Nein, nur genervt. Ehrlich gesagt einfach nur genervt." Weiter schildert die Mami in spe: "Ich dachte wirklich, ich schaffe niemals alles zu erledigen, was ich noch so machen wollte vor der Geburt – jetzt bin ich fertig und warte. Ich bin bereit."

Mit ein Grund, warum Vanessa genervt ist, dürften die aktuellen Verrenkungen ihres Babys sein – die sind mitunter so heftig, dass ihr Bauch ganz schief aussieht! Das ist auf den Fotos, die die 23-Jährige jetzt teilte, deutlich zu sehen. "So sieht mein Bauch gerade aus und ja, das ist echt unangenehm und tut weh. Danke mein Sohn für diese Positionen", witzelt die Influencerin.

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan im Dezember 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

Instagram / anessa.tamkan Vanessa Tamkans Babybauch

