Vor Kurzem gaben Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik dieses zuckersüße Update aus ihrem Leben bekannt: Das Are You The One?- Paar möchte nicht nur heiraten, die beiden sind außerdem in freudiger Erwartung. Für Kevin und Kathi ist es ein absolutes Wunschkind. Nicht nur ihre Angehörigen und Fans freuen sich mit den Kuppelshow-Stars – auch ihre "Are You The One?"-Kollegen waren ganz aus dem Häuschen, als sie von der Nachricht erfuhren. Sie überraschten die werdenden Eltern mit einem ganz besonderen Geschenk.

"Die Reaktion war zu krass. Wir dachten, sie wüssten es noch nicht, aber über 50 Prozent der Leute haben für uns mit TVNOW gemeinsam ein Video vorbereitet", plauderte der zukünftige Vater im Gespräch mit Promiflash aus und seine schwangere Verlobte fügte freudestrahlend hinzu: "Die wussten schon vorher Bescheid und ganz ehrlich, das ist so besonders. Wir haben uns in einer TV-Show kennengelernt und sind so eng zusammengewachsen."

Umso überwältigter waren die beiden auch von der positiven Resonanz ihrer Datingshow-Kollegen auf die Schwangerschaft. "Wir haben uns so sehr gefreut über alles, über dieses Video, wir haben so viele Glückwünsche bekommen. Es ist unbeschreiblich", schwärmte Kathi im Promiflash-Interview.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Kathi und Kevin, "Are You The One?"-Teilnehmer 2020

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

