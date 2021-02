Was für eine Rarität! Samuel Koch (33), der 2010 durch einen schweren Unfall bei Wetten, dass..? im Rollstuhl landete, ist seit sieben Jahren mit Sarah Elena Timpe (35) verheiratet. Während das Schauspielerpärchen sich schon des Öfteren auf roten Teppichen und Events zusammen zeigte, teilt der ehemalige Sturm der Liebe-Star nur selten private Fotos von sich und seiner Gattin im Netz. Jetzt hat er allerdings eine Ausnahme gemacht.

Darauf zu sehen sind Samuel und Sarah, wie sie eng umschlungen auf dem Boden sitzen. Dabei haucht die Blondine ihm etwas ins Ohr. "Madame hat mir was geflüstert... Wisst ihr was? Und nein, es hat noch nichts mit Babys zu tun. Neugierig?", scherzt der gebürtige Neuwieder in der Bildunterschrift seines Instagram-Posts. Aber, wenn es nicht um eine Schwangerschaftsverkündung geht, was ist dann das Geheimnis? Er verrät in dem Beitrag lediglich, dass seine Webseite die Antwort parat hält.

Ein Blick auf Samuels Homepage samuel-koch.com bringt dann tatsächlich Licht ins Dunkel. Er und Sarah haben zusammen ein Kinderbuch geschrieben, das am 5. März erscheint. "Das Kuscheltierkommando – Eine Geschichte über wahre Stärke" heißt das Werk der beiden und erzählt die Story vom kleinen Fred und seinem besten Freund, dem Kuschelbär Pollo.

Getty Images Samuel Koch mit seiner Frau Sarah Elena beim "Großstadtrevier" 2016

Getty Images Samuel Koch auf der Expowal in Hannover im April 2014

Getty Images Samuel Koch und seine Frau Sarah Elena Timpe bei der "Zoolander 2"-Premiere im Februar 201

