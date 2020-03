Könnte es bald Nachwuchs geben? Seit inzwischen vier Jahren sind Samuel Koch (32) und seine Sarah Elena (34) verheiratet. Viel Zeit zu Hause bleibt dem Pärchen allerdings nicht. Denn der gebürtige Neuwiedler ist fest am Theater Mannheim engagiert und seine Frau arbeitet als Flugbegleiterin und Schauspielerin. Trotz vollem Terminkalender verlieren die Turteltauben eine Sache aber nicht aus den Augen: Ihre Familienplanung und den Wunsch nach einem Baby.

In einem Interview mit Bunte berichtet die "Traumschiff"-Darstellerin von ihrem Eheleben. Sie offenbart: "Wir wollen auf jeden Fall Kinder haben, aber wir haben noch nichts groß geplant." Grinsend fügt die Braunschweigerin allerdings hinzu, dass sie bereits Namen für einen Jungen und ein Mädchen ausgewählt habe. "Jetzt muss ich nur noch Samuel überzeugen", scherzt die 34-Jährige. Bevor sie weiter über das Thema Nachwuchs ernsthaft nachdenken könne, wolle sie sich aber erst ihren Traum von einem längeren Aufenthalt in New York erfüllen.

Außerdem spricht sie über die vielen Vorurteile, mit denen sie täglich konfrontiert wird. Viele Menschen würden glauben, sie sei nur mit ihrem Mann zusammen, um mehr Presse zu bekommen. "Sie schauen eben nicht hinter die Fassade", verteidigt sich der ehemalige Sturm der Liebe-Star.

Getty Images Sarah Elena Koch bei den Bad Hersfelder Festspielen im Juli 2019

Getty Images Sarah Elena Koch und Samuel Koch bei "Mensch Gottschalk" in Berlin im Juni 2016

Getty Images Sarah Elena und Samuel Koch beim Münchener Film Festival im Juli 2014



