Maddi Henderson kann es nicht fassen! Die einstige Are You The One?-Kandidatin kommentierte nun die aktuelle Staffel der Datingshow im Netz. Dabei schien sie besonders empört über das Verhalten dieser zwei Boys zu sein: Marcel und Germain. Denn beide flirten ordentlich fremd und machen mehreren Mädels gleichzeitig schöne Augen. Für die Bielefelderin ein ganz klares No-Go. Deswegen kann Maddi auch total mit den verletzten Girls in der Sendung mitfühlen!

In ihrer Insta-Story machte das TV-Sternchen seinem Ärger über die zwei Womanizer ordentlich Luft. "Was ist diesen armen Schweinen widerfahren, dass sie so ekelhafte Charaktere wurden?", platzte es dabei aus Maddi heraus. Offenbar würden die Männer die Kandidatinnen gewissenlos ausnutzen. "Mir tun einfach nur die Mädels leid", zeigte sie ihre Solidarität und gab den Frauen noch eine Message mit auf den Weg.

"Lasst euch doch nicht so runterbuttern", machte Maddi ihren Standpunkt deutlich. Eine Kandidatin scheint sogar bereits eingesehen zu haben, dass etwa Marcels Benehmen ihr gegenüber überhaupt nicht geht – und zwar die einstige Love Island-Finalistin Laura. Denn nachdem der Muskelmann vor ihren Augen Mitstreiterin Leonie begrabscht hatte, platzte auch ihr der Kragen: "Ich glaube Marcel kein einziges Wort", stellte Laura enttäuscht klar.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Germain, "Are You The One?"-Single

Anzeige

TVNOW Laura und Marcel

Anzeige

TVNow Dominik, Laura, Leonie und Marcel bei "Are You The One?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de