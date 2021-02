Sind Marco Cerullo (32) und Christina Graß (32) über ihre Krise gut hinweggekommen? Im Dezember gaben die beiden Ex-Bachelor in Paradise-Kandidaten bekannt, dass sie nach über einem Jahr Beziehung kein Paar mehr sind. Doch ihre Trennung war nicht von langer Dauer: Nur wenige Wochen später verkündeten die beiden Influencer ihren Fans, dass sie wieder zueinandergefunden haben. Aber wie läuft es in ihrer Beziehung seit dem Liebescomeback?

"Viel viel besser", erklärt Marco im Interview mit Promiflash. Er und Christina hätten über viele Dinge geredet. "Wir lassen den anderen jetzt so ein bisschen mehr machen. Das war vorher so, wenn man 24 Stunden zusammen ist, ist man irgendwie so ein bisschen eingeengt", erzählt der 32-Jährige. Immerhin hätten sich er und seine Verlobte zeitweise sogar wegen Kleinigkeiten ziemlich in die Haare gekriegt. Erst durch die Trennung und die Pause hätten sie besser gelernt, sich selbst zu reflektieren und an ihren Problemen zu arbeiten. Inzwischen leben sie in getrennten Wohnungen und haben ihre alte gemeinsame Bleibe aufgegeben.

Mit ihren eigenen Erfahrungen im Hinterkopf raten Marco und Christina anderen Paaren, die angesichts der aktuellen Gesundheitslage den ganzen Tag gemeinsam verbringen, sich auch Zeit für andere Dinge – wie Hobbies – zu nehmen. Das Wichtigste sei einfach die Kommunikation. "Es ist halt einfach eine schwierige Zeit und wenn einen was stört, dann muss man reden", fasst Christina zusammen.

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß im Versace Hotel, Surfers Paradise

Instagram / marcocerullo_official Christina Graß und Marco Cerullo im Februar 2021

Instagram/marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass, Juni 2020

