Ellie Goulding (34) macht als Schwangere in Sportklamotten eine super Figur! Vor einigen Tagen enthüllte die Sängerin ein süßes Geheimnis: Sie und ihr Ehemann Caspar Jopling (29) freuen sich auf ihren ersten Nachwuchs! Dass die "Lights"-Interpretin sich bereits im achten Schwangerschaftsmonat befindet, ist nicht mehr zu übersehen. Mit der Modezeitschrift Vogue machte die werdende Mama bereits ein Babybauch-Shooting. Jetzt zeigte sich die Musikerin etwas weniger elegant und doch wunderschön beim Joggen: Ellies Babykugel wölbte sich dabei unter ihrem Hoodie deutlich hervor!

Auf den Paparazzi-Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, legte die Britin eine entspannte Joggingrunde ein. Mit einer Wasserflasche ausgestattet, lief sie durch ihre Nachbarschaft. Obwohl Ellie ihren Sportlook in schlichtem Schwarz hielt, war die Aufmerksamkeit natürlich auf ihre wachsende Körpermitte gerichtet. Deutlich ist ihre Babykugel erkennen, die der schwarze Kapuzenpulli mehr schlecht als recht verhüllt.

Dieser lässige Schlabber-Look steht in krassem Kontrast zu den Hochglanzfotos, die Ellie für die Vogue machte. Dem Magazin verriet die "Love Me Like You Do"-Interpretin unter anderem auch, welche Essensgelüste sie als Schwangere plagen. "Ich wollte plötzlich all die schlechten Dinge. Ich wollte nur Zucker und Kohlenhydrate", offenbarte die 34-Jährige.

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding während ihrer Schwangerschaft, März 2021

Getty Images Ellie Goulding in Indio, Kalifornien

UPPA/face to face // ActionPress Ellie Goulding, 2021

