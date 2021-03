Nächste Enthüllung bei The Masked Singer! In den vorherigen Shows wurden bereits das Schwein als Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55), das Einhorn als Schwimmerin Franziska van Almsick (42) und das Quokka als Schauspieler Henning Baum (48) entlarvt. Nun musste sich der vierte Teilnehmer geschlagen geben. Zu den heutigen Wacklern zählten der Monstronaut, der Stier und das Küken – Letzteres musste die Maske abnehmen.

Als das Küken seine Maske abnahm kam Moderatorin Judith Rakers (45) zum Vorschein. Heute durfte das beliebte Feder-Kostüm sogar zweimal performen, da alle Wackler noch einmal antreten mussten. Judith performte "Supergirl" von Reamonn und in der zweiten Runde "These Boots Are Made For Walking" von Nancy Sinatra. Doch die Darbietungen haben nicht gereicht und deswegen schied sie heute aus.

Die heutige Gast-Promi-Dame, die mitraten durfte, war Lena Gercke (33). Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin erschien mit einem äußert gewagten Outfit bestehenden aus einem Sakko und einem BH. Dabei zeigte sie, dass sie kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes schon wieder ein durchtrainiertes Sixpack hat.

Das "The Masked Singer"-Küken

Judith Rakers im Januar 2020

Lena Gercke bei "The Masked Singer"

