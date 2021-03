Natascha Ochsenknecht (56) findet klare Worte. Am vergangenen Montag wurde zum 100. Mal der Internationale Frauentag gefeiert. Anlässlich dieses besonderen Tages meldeten sich natürlich auch einige Promis im Netz und erzählten, was für eine bedeutende Rolle Frauen in ihrem Leben spielen und bedankten sich bei ihnen. Auch die dreifache Mutter teilte ihre Gedanken mit. Sie hatte allerdings nicht nur Positives zu sagen...

"Ich bin jetzt nicht so der Typ für solche Tage, für Muttertage und Vatertage, weil ich der Meinung bin, dass man erst mal überall gleichberechtigt sein sollte – und es ist einfach traurig, dass Frauen immer noch für ihre Rechte kämpfen müssen", betont Natascha in einem Instagram-Video. Sie wünscht sich, dass weibliche Wesen auf der ganzen Welt dieselben Rechte genießen dürfen, genauso viel verdienen wie die Männer und auch genauso respektiert werden. Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin wisse allerdings auch, dass es ein "steiniger Weg" sei, dieses Ziel zu erreichen. Dennoch sei es wichtig, sich für Gleichberechtigung einzusetzen.

"Deshalb finde ich es schade, dass da extra dieser Tag ist, um darauf hinzuweisen, was noch getan werden müsste", erklärt die gebürtige Düsseldorferin. Ihr wäre stattdessen ein Tag, der den Pflegekräften gewidmet ist, lieber. Darüber hinaus müssten Frauen nicht nur an diesem einen Tag im Jahr wertgeschätzt werden, denn das reiche nicht aus.

TVNOW / Stefan Gregorowius Natascha Ochsenknecht zu Gast in der Dschungelshow

Getty Images Natascha Ochsenknecht im September 2019 in Bonn

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im Mai 2020

