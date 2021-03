Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29) planen Nachwuchs – auf ungewöhnliche Art und Weise. Trotz der ständigen On-Off-Beziehung zwischen dem Reality-Star und dem Basketballer wollen sie für ihre Tochter True (2) ein Geschwisterchen. Schon im vergangenen Jahr war dieser Plan aufgekeimt, und die Beauty hatte angemerkt, dass sie sich womöglich Sperma ihres Ex' leihen müsse. Nun wurde daraus offenbar Ernst, denn es sollen bereits Embryos entstanden sein.

Tatsächliche arbeite Khloé schon länger an dem Versuch einer künstlichen Befruchtung, wie sie bei Lady Parts berichtete. Allerdings lief dabei bisher nichts nach Plan. Sie habe bereits einige Eizellen einfrieren lassen, doch keine davon habe nach den Auftauen überlebt. "Meine Eizellen sind nicht stark genug. Sie müssen sofort mit Sperma befruchtet werden, damit ein Embryo entstehen kann", erzählte die 36-Jährige. Auch das habe inzwischen stattgefunden. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise verzögere sich die Familienplanung aber noch eine Weile.

Schon im aktuellen Trailer von Keeping up with the Kardashians waren Khloé und Tristan zu sehen, wie sie alternativen Methoden, um ein zweites Baby zu bekommen, heiß diskutierten. Dabei war Leihmutterschaft ein Thema, von dem die TV-Bekanntheit nicht begeistert war. "Man vertraut einer Leihmutter mit seinem ungeborenen Kind, und das ist einfach beängstigend", lautete ihre Meinung dazu.

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

Getty Images Khloé Kardashian bei der "Good American"-Eröffnung 2016

ActionPress Tristan Thompson und Khloé Kardashian, Juni 2017

