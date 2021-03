Nicole und Dennis wollen offenbar keine Zeit verlieren! Seit der ersten Paarungszeremonie bei Love Island sind die beiden ein Couple und schon jetzt unzertrennlich. Nachdem es zwischen den beiden ordentlich gefunkt hat, waren die beiden nun bereit, den nächsten Schritt zu wagen. Obwohl sich die Kuppelshow-Teilnehmer erst seit einigen Stunden kennen, tauschten sie am Mittwochabend bereits leidenschaftliche Küsse im Whirlpool aus. Doch lassen sich Nicole und Dennis immer so so schnell auf ihre Flirtpartner ein?

Der Düsseldorfer macht das nach eigenen Angaben offenbar davon abhängig, warum er eine Frau kennenlernen will. "Wenn ich mir wirklich vorstellen kann, dass das etwas Ernsthaftes wird, dann versuche ich schon öfters zu daten, bevor da irgendwas läuft", erklärt der 27-Jährige. Und auch Nicole sagt, sie sei eigentlich eher zurückhaltend und lasse die Situation erst einmal auf sich wirken. Die 29-Jährige offenbart jedoch auch: "Wenn es passt und wenn der Funke da ist, dann mache ich mich nicht an irgendwelchen Zeitvorgaben fest."

Mit Dennis scheint es offenbar direkt gestimmt zu haben, denn die Stuttgarterin schwärmte nach dem Kuss: "Es hat sich richtig schön angefühlt." Auch der Single-Boy war sich sicher, dass der Zeitpunkt für den Kuss perfekt war. "Ich wollte auf den richtigen Moment warten. Ich glaube, das war er", verriet er direkt nach dem Date im Whirlpool.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", am Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

BlackWay Films Dennis Prs, "Love Island"-Kandidat 2021

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Nicole

RTL2 Dennis und Nicole bei "Love Island"

