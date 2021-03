Auf Love Island geht es aktuell drunter und drüber! Am vergangenen Freitagabend stand nicht nur die zweite Paarungszeremonie an, auch der erste Islander musste die Insel verlassen – nach gerade einmal fünf Folgen! Schon vor der großen Partnerwahl war klar, dass sich die Karten fast komplett neu mischen werden – schließlich kamen mit Amadu und Florian (28) zwei neue Granaten hinzu! Letzterer musste das Feld leider direkt wieder räumen – doch was halten die Fans von den neuen Pärchenkonstellationen?

Bianca war am Abend als Erste an der Reihe und wählte ihren Favoriten Adriano – zuvor war sie Single auf der Insel gewesen. Die schöne Livia hatte die Qual der Wahl: Statt ihres aktuellen Partners SixxPaxx-Stripper Breno fiel ihre Entscheidung auf den Neuankömmling Amadu! Insel-Oldie Nicole entschied sich wenig überraschend für ihren Noch-Partner Dennis. Bei Emilia kam es dann zum Hammer des Abends: Die Blondine, die zuvor ebenfalls Single in der Show war, suchte sich ausgerechnet Fynn aus. Der war zuletzt eigentlich happy mit Greta verpartnert. Der Schock stand ihr auch ins Gesicht geschrieben – sie hatte offenbar so gar nicht damit gerechnet, dass ihr jemand ihr Revier streitig machen könnte. Schlussendlich wählte die 21-Jährige den Tänzer Breno.

Doch wer ist denn nun der neue Favorit der Zuschauer? Nach der ersten Paarungszeremonie hatten sich noch Dennis und Nicole mühelos den Titel für das Promiflash-Lieblingspaar geholt. Ob sie auch dieses Mal in der Gunst der Leser stehen? Stimmt ab, welches Duo euch gerade am besten gefällt!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Breno und Greta

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Dennis und Nicole, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Bianca und Adriano, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de